„Narita Boy“: Team17 entführt Gamer in Videospiel

Mit „Narita Boy“ hat Entwickler Team17 (u.a. „Worms“, „Overcooked“) ein „radikales Action-Adventure“ angekündigt, das sich als Liebeserklärung an die 1980er-Jahre versteht. Nach „Tron“-Manier entführt es Gamer in ein Videospiel, in dem sie die Geheimnisse des digitalen Königreichs und dessen Schöpfers aufdecken müssen. Erscheinen soll das Pixel-Abenteuer noch heuer für PC und alle gängigen Konsolen.