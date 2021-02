Thomas Bernhard: Seine Wut musste aufs Papier

Als Adolf Hitler im März 1938 auf dem Heldenplatz den sogenannten Anschluss Österreichs an Deutschland verkündet, ist Thomas Bernhard sieben Jahre alt. 50 Jahre später lässt er in einer Wohnung in der Nähe des Heldenplatzes die jüdische Familie Schuster und deren Freunde zusammentreffen. Damit legt der Schriftsteller Thomas Bernhard seine Finger in offene Wunden; die Uraufführung am Burgtheater wird zum Skandal.