Schon fast 100.000 wollen die Impfung

Wieder mehr Infektionen

Innerhalb von 24 Stunden ist das Virus bei 51 Betroffenen neu nachgewiesen worden. Die Zahl der aktiven Fälle stieg leicht auf 396 an. In den Spitälern werden 37 Erkrankte behandelt, sechs von ihnen liegen auf der Intensivstation. 926 Personen stehen unter behördlich angeordneter Quarantäne. Bisher sind 225 Burgenländer in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. „Wir müssen weiter vorsichtig sein“, betonen Mediziner.