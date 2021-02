Bei Immobilien ist die Corona-Krise ein Turbo

Wie und wo sollen unsere Kinder irgendwann wohnen? Diese brisante Frage stellt sich nach den nun in Innsbruck präsentierten Studienergebnissen von Raiffeisen Research. „Corona war preislich mehr ein Turbo als das Ende des Booms“, fasste es Thomas Wass, Vize-Vorstandschef der Raiffeisen-Landesbank, prägnant zusammen. In der Krise wuchsen die Raiffeisen-Wohnraumfinanzierungen in Tirol um rund 10,4 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro. „Der Begriff vom Betongold ist noch berechtigter als bisher“, ergänzte Sigrid Kober, Geschäftsführerin der Raiffeisen Immobilien Tirol.