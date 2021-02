Impfung: Feuerwehr „still und heimlich“ gestrichen

Kritik am nationalen Corona-Impfplan hat es am Freitag seitens des Bundesfeuerwehrverbandes gegeben. „Still und heimlich“ sei die Feuerwehr daraus gestrichen worden, ebenso auch die „Gruppe der kritischen Infrastruktur“ in der Form entfallen, erklärte der Verband. Für die „Unterstützung der Massentests“ hinsichtlich Logistik und Ablauf sei man noch gut genug gewesen.