Österreichs Impfplan verzögert sich um zwei Wochen

Während der Impfstoff-Entwicklung wurden große Stücke auf die gemeinsam von der Universität Oxford und dem Pharmakonzern AstraZeneca entwickelte Vakzine gesetzt. So fußt auch ein wesentlicher Teil der Impf-Strategie in Österreich auf dem Impfstoff. Im Jänner wurde schließlich bekannt, dass der Hersteller aufgrund von Produktionsengpässen vorerst nur eine geringere Menge an die EU-Staaten liefern kann als eigentlich vereinbart.