Hollywood-Film inspirierte Briten zu Impfstrategie

Statt 30 gleich 100 Millionen Impfdosen bestellt

Bereits vor einem halben Jahr habe er sich daher Gedanken um eine „verlässliche Reihenfolge“ gemacht, was Impfungen betrifft, „um möglichst viele Menschen zu retten“, so der Minister. Außerdem habe er die zunächst geplante Bestellung von 30 Millionen Impfdosen des Herstellers AstraZeneca (der in Kooperation mit der Universität Oxford entwickelt wurde) auf 100 Millionen Dosen erhöht.