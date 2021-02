Polizei verhinderte Ausbreitung eines Brandes

Das Feuer war im Bereich der Garage ausgebrochen. Nachdem die Polizei mit dem Feuerlöscher eine größere Ausbreitung verhindern konnte, wurde in weiterer Folge der Brand von der Feuerwehr Sattendorf gelöscht und ein weiteres Übergreifen auf das unmittelbar daneben befindliche Wohngebäude verhindert. Bei den Erhebungen wurde festgestellt, dass vom 50-jährigen Hausbesitzer am Vortag Asche des Kachelofens in der Kunststoffmülltonne entsorgt worden war, welche sich im Laufe des Donnerstags entzündet hatte. In der Folge wurde die Holzsparren und -verschalung der Garage sowie darin gelagerte Sportgeräte von den Flammen stark beschädigt. Die entstandene Gesamtschadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.