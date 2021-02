Milliarden-Schnitt in der oö. Spitalslandschaft

Verlagerung in ambulanten Bereich

In Summe wurden aber natürlich Spitalsbetten abgebaut: Um insgesamt 829 wurden sie auf landesweit 7746 tatsächlich vorhandene reduziert, worin sich auch Verlagerungen in den spitalsambulanten Bereich niederschlagen. Das Ziel der Reform bei der Bettenzahl wurde damit um etwa ein Zehntel übererfüllt.