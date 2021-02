Häupl protestiert gegen Abschiebungen von Kindern

Was würden Sie tun, wäre Ihre Partei jetzt in einer Koalition mit der ÖVP?

Ich gebe da jetzt keine Ratschläge. Aber es ist wichtig, dass alle ihre Meinung öffentlich sagen. Man kann nicht von Fehlern bei der Terrorbekämpfung oder beim Impfen ablenken, indem man Kinder in aller Herrgottsfrüh mitten in der Pandemie aus den Betten zerrt und in ein Land abschiebt, das sie nicht kennen. Humanität ist ein Grundsatz, den ich momentan nicht sehe.