Armenier (16) in Ausbildung abgeschoben

Noch immer schlägt die Abschiebung von mehreren Kindern, darunter zwei Schülerinnen aus Wien und NÖ, medial wie politisch einige Wellen. Beinahe täglich kommt es zu Demonstrationen gegen derzeitige Asylpraxis. Nun gibt es erneut Wirbel wegen einer weiteren armenischen Familie, die ebenfalls am Donnerstag abgeschoben wurde. Der 16-jährige Sohn der Familie wurde in seine Heimat geflogen, obwohl er in Wien die zweite Klasse einer dreijährigen Fachschule besucht hatte, deren Abschluss einer absolvierten Lehre gleichgestellt ist.