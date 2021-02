Bitte warten für alle Wirte

Roman Purt, der den „Karlwirt“ in Winden am See führt, bringt es auf den Punkt: „Wer kann es sich leisten, vier Monate nicht öffnen zu dürfen? Die Wirtschaft muss endlich wieder angekurbelt werden, bevor es keine Gastronomie mehr gibt.“ Er selbst versucht, sich mit der Abholung von Speisen über Wasser zu halten und den Leuten besondere Zuckerln zu bieten. So gibt es gerade eine Karlwirt-Tombola. Jeder, der sich etwas zu essen holt, kommt in den Lostopf. Am ersten Tag nach dem Lockdown werden dann die Gewinner gezogen. Auch Natascha Pitzl aus Frauenkirchen möchte ihren „Boxenstop“ endlich wieder aufsperren. Sie führt ihr kleines Lokal mit zwei Angestellten und empfindet die Vorgehensweise der Politik als Frechheit. „Wir brauchen endlich eine Perspektive und vor allem eine Richtlinie, wann wir wieder aufsperren können. Wir können uns das so einfach nicht mehr leisten.“ Sie hebt auch hervor, dass es in der Öffnungsphase der Gastronomie kaum positive Covid-Fälle gegeben hat. Für sie ist die Schließung alles andere als gerechtfertigt.