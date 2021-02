Tipps für eine Reisebuchung ohne böse Überraschung

Viele pandemiebedingte Reisestornos aus dem letzten Jahr sind bis heute nicht erledigt. Viele warten noch auf Rückzahlungen. Auf der anderen Seite wollen viele Menschen derzeit einen Urlaub buchen. In der Hoffnung, dass zumindest irgendwann gegen Sommer das Reisen wieder möglich sein wird. Aber beim Buchen wird es ganz schön unübersichtlich. Denn Corona hat gerade in der Reisebranche vieles verändert. Sollte man jetzt einen Urlaub buchen, der doch nicht stattfinden kann, weil es etwa noch immer Ausgangsbeschränkungen gibt, wird ein Storno nicht so leicht sein. Man hat zum Buchungszeitraum die unsichere Lage gekannt. Als gut abgesichert gelten Pauschalreisen. Doch auch hier hat Corona eine Stolperfalle gebracht.