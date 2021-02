Minus 14%: Wirtschaft brach im Jänner weiter ein

Anmeldungen zu Kurzarbeit rückläufig

Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) berichtete in der Regierungs-Pressekonferenz, dass die Arbeitslosenzahlen im Wochenvergleich um 5000 zurückgingen. Inklusive von Personen in Schulungen waren damit 529.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Auch die Anmeldungen zur Kurzarbeit waren demnach zuletzt leicht rückläufig. Er appellierte, sich an die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus zu halten und die Kontakte einzuschränken, um größere Schwierigkeiten zu vermeiden und die Wirtschaft nicht weiter zu belasten.