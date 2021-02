Elfjähriger Umweltaktivist mit dem Tod bedroht

Staatsanwaltschaft und Polizei des südamerikanischen Landes kündigten Ermittlungen an, Präsident Iván Duque versprach, „die Banditen“ hinter der Drohung ausfindig zu machen. Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, schrieb Vera einen Brief und gratulierte ihm zu seinem Engagement. Seine Gruppe „Guardianes por la vida“ hat inzwischen mehr als 200 Mitglieder und ein Dutzend Ableger in Kolumbien.