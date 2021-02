Rasch und gemeinsam gegen Extremismus handeln

Am 25. Februar ist das Konzept mit 27 Maßnahmen „zur Verhinderung von politischen, religiös-kulturellen Abwertungsideologien und Extremismen in Oberösterreich“ Thema in einem Landtagsausschuss. Kaineder befürchtet, dass es ÖVP und FPÖ in einen Unterausschuss schicken, mit unbegrenztem Zeithorizont für die Debatten unter den Landtagsfraktionen. „Wir müssen nun aber in die Umsetzung kommen“, meint Kaineder – auch in Erinnerung an die im Juli 2020 von ÖVP und FPÖ dringlich eingebrachte Forderung nach so einem Anti-Extremismuskonzept. Auslöser damals waren Gewalttätigkeiten zwischen kurdisch- bzw. türkischstämmigen Gruppen in Wien, darunter auch Anhänger der extrem rechten „Grauen Wölfe“.