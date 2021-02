140 Flüchtlinge in nur einer Woche

Für Aufsehen gesorgt hatte das Schicksal jener 40 Migranten, die – wie berichtet – eingepfercht in einem rumänischen Klein-Lkw viele Stunden unterwegs waren, bis sie in Kittsee aus dem lebensgefährlichen Frachtraum befreit werden konnten. Die 37 Männer und drei Frauen, großteils aus Syrien, waren völlig erschöpft. Während dieses Schlepper-Drama beendet werden konnte, spielten sich fast zeitgleich und ganz in der Nähe andere dramatische Szenen ab. 26 Flüchtlinge irrten in Kittsee umher, bevor sie aufgegriffen wurden. Ein Beamter: „Die Lage ist ernst. Keiner kann genau sagen, was noch alles auf uns zukommen wird.“