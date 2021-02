Feuer in Disco gelegt: Tat nach 9 Jahren geklärt

An sechs Stellen Diesel verschüttet

Am späten Abend fuhr der 59-jährige Verdächtige zur Diskothek und verschüttete an sechs Stellen Dieselkraftstoff, insgesamt hatte er fünf Kanister mit je 55 Litern bei sich, so die Exekutive. „Er häufte brennbare Gegenstände zusammen, übergoss diese mit Dieselkraftstoff und setzte diese mit seinem Feuerzeug in Brand. Der 59-Jährige fuhr noch in derselben Nacht zu Bekannten nach Deutschland, um sich ein Alibi zu verschaffen“, so Chefinspektor Johann Baumschlager. Der angerichtete Schaden betrug 1,4 Millionen Euro.