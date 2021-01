Lawinen in Tirol hielten Einsatzkräfte auf Trab

Airbag ausgelöst

Der Slowene konnte an seinem Rucksack den Airbag auslösen. „Er wurde einige hundert Meter über teilweise steiles Gelände mitgerissen. Dabei befand er sich immer wieder unter den Schneemassen bzw. wurde er immer wieder an die Oberfläche geworfen. Am Auslauf des Schneebrettes blieb der Mann dann an der Schneeoberfläche unverletzt liegen.“ Aufgrund des großen Ausmaßes der Lawine, die rund 70 Meter breit und 400 Meter lang war, konnte nicht ausgeschlossen werden, dass noch weitere Personen verschüttet wurden. Es wurde eine großangelegte Suchaktion gestartet. Diese musste gegen 17.30 Uhr wegen der Dämmerung unterbrochen werden.