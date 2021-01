418 Drogenlenker erwischt: Neues System greift

Spezialausbildung für Beamte

Was ist in diesen fünf Jahren passiert? „Ein Alkotest trifft eine präzise Aussage. So ein Instrument mit fixen Grenzwerten haben wir im Fall von Drogenkonsum nicht. Suchtgift wirkt bei jedem Menschen anders. Um zu erkennen, ob jemand fahruntüchtig ist, ist viel Wissen der Beamten und eine präzise Diagnose von Amtsärzten das Entscheidende“, so der Koordinator der zuständigen Kontrollgruppe der Polizei. 25 Tiroler Beamten haben bisher die Spezialausbildung absolviert. Sie geben ihr Wissen jetzt an die Kollegen weiter.