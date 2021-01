Alkolenker wurde dreimal in 13 Tagen ertappt

Beamte erkannten Auto

Doch am 13. Jänner holte ihn eine Streife wieder heraus und der Alkotest ergab 1,06 Promille. Aber vom Fahren abhalten wollte sich der 44-Jährige nicht lassen. Jetzt kannten die Beamten aber sein Auto und stoppten ihn in der Freybergstraße in Mauerkirchen erneut. Dieses Mal zeigte der Alkomat - es war übrigens erst 15.30 Uhr - 1,46 Promille an. Ab 1,2 Promille beträgt der Strafrahmen 1200 bis 4400 Euro, darunter 800 bis 3700 Euro!