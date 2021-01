Bezirke Landeck und Steyr mit niedrigster Inzidenz

Umgelegt auf absolute Zahlen wurden in Steyr in den vergangenen sieben Tagen zehn Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 behördlich registriert. In Landeck waren es 16. Unter der von der Bundesregierung angestrebten Inzidenz von 50,0 liegt mit der niederösterreichischen Landeshauptstadt St. Pölten nur ein weiterer Bezirk, die 41,4 aufweist. Knapp darüber finden sich die Bezirke Steyr-Land (51,1), St. Pölten-Land (52,4), die oberösterreichische Metropole Linz (54,2), der Bezirk Rohrbach im Norden Oberösterreichs (58,4) sowie die Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck (59,1) und Krems an der Donau (59,9).