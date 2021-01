Bei Corona-Kontrolle Polizisten angegriffen

Mit einem rabiaten Zeitgenossen bekamen es am Mittwoch Polizisten am Grenzübergang Brenner in Tirol zu tun: Bei Kontrollen im Rahmen der geltenden Corona-Bestimmungen wurden die Beamten von einem Deutschen, der mit dem Taxi einreisen wollte, angegriffen. Der stark alkoholisierte Verdächtige wurde vorläufig festgenommen.