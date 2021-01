Rot-Pink schnürt Hilfspaket für Kleinunternehmer

Mehr Sprachförderkräfte und Whistleblower-Plattform

NEOS-Vizebürgermeister Wiederkehr, als Stadtrat für Bildung und Transparenz zuständig, kündigte an, dass die im Regierungsprogramm festgeschriebene Erhöhung der Sprachförderkräfte von 300 auf dann 500 schon ab Herbst angegangen werden soll. Außerdem werde jede Wiener Pflichtschule eine Verwaltungskraft bekommen, um Direktoren zu entlasten. Ebenfalls noch heuer wird eine „unabhängige Antikorruptionsstelle“ und eine anonyme Whistleblower-Plattform eingerichtet, kündigte Wiederkehr an. Und die Minderheitenrechte - also die Möglichkeiten der Opposition - in Untersuchungskommissionen sollen gestärkt werden, wobei Details noch in einem „parlamentarischen Prozess“ erarbeitet werden sollen. Der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp nannte letzteres in einer Aussendung „grundsätzlich begrüßenswert“ und verwies darauf, dass dies eine langjährige FPÖ-Forderung sei.