„The Elder Scrolls Online“ geht in neues Kapitel

Bethesdas Online-Rollenspiel „The Elder Scrolls Online“ startet im Sommer in ein neues Kapitel namens „Blackwood“. Die Erweiterung kommt am 1. Juni, die Story stellen die Entwickler in einem spektakulär inszenierten Trailer schon jetzt vor. Das Add-on soll mehr als 30 Stunden neue Story-Inhalte und eine Menge neue Nebenquests und Items ins Spiel bringen und ist in ein ganzjähriges Story-Event namens „Tore von Oblivion“ eingebettet.