Orban will mehr Kontrolle über soziale Medien

Aus diesem Grunde werde sie noch im Frühjahr im Parlament einen Gesetzesentwurf zur Regulierung der Tätigkeit der Tech-Giganten in Ungarn einreichen, so die Ministerin. In der Vorwoche hatte Varga behauptet, dass Facebook „insgeheim und aus politischen Gründen“ ihr Profil für weniger Nutzer sichtbar gemacht hätte. Ein Sprecher des Unternehmens bestritt dies gegenüber dem ungarischen Portal „hvg.hu“.