„Gras“ in der Trafik: „Keine gute Signalwirkung!“

Wirkung und Nutzen von CBD-Produkten

Die Wirksamkeit von CBD-Produkten wird ebenfalls kontrovers diskutiert. Während einige Leser positive Erfahrungen mit CBD bei der Behandlung von Schmerzen und Schlafstörungen teilen, kritisieren andere die geringe Konzentration und den hohen Preis der Produkte. Es wird infrage gestellt, ob die derzeit legalen CBD-Produkte tatsächlich eine nennenswerte Wirkung haben oder ob sie eher als überteuerte und ineffektive Naturprodukte gelten. Viele Kommentatoren sehen in der aktuellen Diskussion eine Vermischung von CBD-Produkten mit stärker wirkenden medizinischen Cannabisprodukten, was die öffentliche Wahrnehmung verzerrt. Zudem wird die Regulierung und die Rolle von Apotheken und Trafiken in Frage gestellt.