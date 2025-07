In diesen Fällen soll ein Waffenverbot kommen

Weitere Inhalte im Nationalrat sind am heutigen Donnerstag unter anderem eine neue Teilpension und Änderungen bei der Altersteilzeit; Vorlagen aus dem Justizbereich wie ein Straftatbestand zu Bildern von Genitalien und ein Verbot zu Ehen vor dem 18. Geburtstag; sowie eine Neuregelung der Abgaben aufs Trinkgeld. Beim Trinkgeld bremsen die NEOS, die eine „unbürokratische Lösung“ fordern. Trinkgelder sind in Österreich prinzipiell sozialversicherungspflichtig. Früher waren die Beträge schwer überprüfbar, jetzt scheinen sie durch zunehmende Kartenzahlungen in der Registrierkassa auf.