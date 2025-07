Daten von TikTok-Nutzern nach China abgeflossen

Laut TikTok „technisches Problem“

In dem damaligen Verfahren ging es um Daten, die TikTok auf Servern außerhalb der EU, aber nicht in China abgelegt hatte. Im Rahmen der Untersuchung hatte das Unternehmen dann eingeräumt, dass auch Daten in China gespeichert worden seien. TikTok sprach von einem „technischen Problem“, dass es im Sinne der „Transparenz“ aus eigenem Antrieb offenlege. Die Daten auf den chinesischen Servern seien gelöscht worden.