Saudi-Arabien richtete über 100 Ausländer hin

Exekutionen nicht mehr öffentlich

Saudi-Arabien versuchte in den letzten Jahren, sein Image international zu verbessern, man will Touristen ins Land bringen, veranstaltet große Sport-Events und gibt sich fortschrittlicher. In den vergangenen Jahren wurden Hinrichtungen daher nicht mehr öffentlich durchgeführt, berichtet Amnesty International – was allerdings nicht bedeutet, dass die Zahl weniger wird.