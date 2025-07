Wohnungsbrand: Mann rettete Nachbarn aus 6. Stock

Rettungsaktion 20 Meter in der Höhe

Cissé kletterte daraufhin aus dem Fenster der Nachbarwohnung und ging auf einen Vorsprung – rund 20 Meter über dem Boden – zur Wohnung nebenan, um die beiden Familien zu retten. Zuerst hielten ihm die Mütter zwei Babys hin, die Cissé an seinen Nachbarn weiterreichte. Danach half er zwei etwas älteren Kindern und den beiden Müttern, sich ebenfalls in Sicherheit zu bringen.