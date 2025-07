Tagessieg bei Tour of Austria geht an Del Toro!

Großschartner: „Sind in bester Ausgangsposition“

Ziel seines Teams sei es, möglichst jede Etappe zu gewinnen. Del Toro, der wegen Materialproblemen am Start erst 90 Sekunden später wegrollen konnte, sei an diesem Tag die beste Option gewesen. „Wir sind in bester Ausgangsposition, die nächsten zwei Etappen sind echt wichtig für das Gesamtklassement“, erklärte Großschartner vor der dritten Etappe, u.a. mit einem 8-Kilometer-Anstieg auf den Gaisberg. „Wir haben ein starkes Team und hoffen, wir können auch morgen wieder eine Etappe gewinnen.“