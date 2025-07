Geister-Jet mit Drogen in Sumpf gestürzt

Von der Fracht fehlt laut dem Bericht ebenfalls jede Spur. Dabei soll es sich um 400 Kilogramm Kokain handeln. Dafür spricht das Verhalten und die Route der Pilotinnen und Piloten. Das Flugzeug startete laut Ermittlungen am 29. Juni in Samana in der Dominikanischen Republik, das angebliche Ziel war der Flughafen Maurice Bishop in Grenada. Auf dem Flug wurde jedoch die Route geändert, die Maschine verschwand vom Radar und landete heimlich in Venezuela.



Hier sehen Sie Bilder von dem abgestürzten Geister-Jet: