Tagessieg bei Tour of Austria an Del Toro

Die zweite Etappe, die erstmals in der Tourgeschichte in Bischofshofen gestartet wurde, begann bei Regen. Kurz nach dem Start sicherte sich Emanuel Zangerle vom Team Vorarlberg die erste Bergwertung in St. Martin. Kurz vor der Sprintwertung in Annaberg bildete sich nach 26 Kilometern eine Fünf-Mann-Spitzengruppe mit dem Österreicher Daniel Geismayr (Team Vorarlberg), die sich bis zu 2:45 Minuten Vorsprung erarbeitete. Das Hauptfeld mit Leader Großschartner kontrollierte den Abstand aber und zog sukzessive das Tempo an.