ÖGK will mehr Steuergeld – oder Beiträge erhöhen

Höhere Beiträge oder doch mehr Steuergeld?

Der Mehr-Punkte-Plan der ÖGK und der AK würde zwar jetzt mehr kosten, sich langfristig aber auszahlen. Die Finanzierung bleibt jedoch das zentrale Problem. Huss verweist in dem Zusammenhang auf Deutschland, wo der Krankenversicherungsbeitrag bei 16 Prozent liegt, während er in Österreich bei 7,65 Prozent stagniert. Selbst wenn man die unterschiedlichen Finanzierungsstrukturen herausrechne, wären hierzulande 9,5 Prozent nötig, was Mehreinnahmen von rund fünf Milliarden Euro brächte. Ob diese über höhere Beiträge oder Steuermittel aufgebracht werden, sei aber eine politische Entscheidung.