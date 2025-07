Rachel Brosnahan erfuhr von „Superman“-Part am WC

Neuer „Superman“ in den Kinos

Brosnahan spielt in dem neuen „Superman“-Film, der am Donnerstag in den Kinos anläuft, Supermans Freundin Lois Lane. David Corenswet ist in dem Film erstmals in der Rolle des Superhelden im blau-roten Kostüm zu sehen, Nicholas Hoult tritt als sein Widersacher Lex Luthor auf.