Hohe Todesrate in Heimen

Bei den Pinken zeigt man sich entsetzt über diese Entwicklung. „Seit Ausbruch der Pandemie weisen wir darauf hin, dass man die Risikogruppen in den Heimen schützen muss und seit Monaten gelingt es der burgenländischen Landesregierung nicht, die Allergefährdetsten in unseren Alten- und Pflegeheimen ausreichend zu schützen“, sagt Landessprecher Eduard Posch. In Wien hingegen würden die Todesfälle aufgrund von Maßnahmen zurückgehen. Umso wichtiger sei es nun, den Impfplan einzuhalten und vorrangig ältere sowie gefährdete Personen zu impfen.