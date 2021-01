Oberammergauer Jesus darf seinen Bart behalten

Von Aschermittwoch an sind in Oberammergau ein Jahr vor den Passionsspielen traditionell Schere und Rasiermesser für alle Mitspieler tabu, dann gilt der Haar- und Barterlass. Doch dieses Jahr gibt es bei den Bärten aus Corona-Infektionsschutzgründen Kulanz. Jesus aber darf seinen Bart in Corona-Zeiten fix behalten.