Wiener Kaffeeröster expandiert nach Saudi-Arabien

In Österreich wird die Mischung zuerst exklusiv in rund 6 Wochen am Flughafen Wien und im Sommer zusätzlich in einem Pop-up im Grand Hotel Wien verfügbar sein - zum Verkosten, aber auch Packungen zum Mitnehmen werden dort erhältlich sein. Das Cafe am Wiener Flughafen wurde 2023 zum besten Flughafen-Cafe der Welt gekürt. „Mit jeder Tasse Bieder & Maier verbindet sich die Kultur und die Wirtschaft von Österreich und dem Königreich von Saudi Arabien“, so Gründer Rudi Kobza, auch bekannt als Chef einer PR-Agentur.