Premier-League-Klubs fixieren Budget-Revolution

Die Ausgabenobergrenze würde die bisher geltenden Profitabilitäts- und Nachhaltigkeitsregeln der Liga ersetzen. Die aktuellen Regeln hatten dazu geführt, dass der FC Everton und Nottingham Forest mit Punktabzügen bestraft wurden, was von Vereinen mit niedrigerem Einkommen kritisiert wurde. Das neue Modell soll laut Insidern fairer werden und – so die Hoffnung – langfristig dafür sorgen, dass zahlungskräftige Klubs den Vereinen mit kleinerem Budget nicht mehr so einfach die Spieler wegkaufen können.