Lizenz-Verweigerung erwischt FC Dornbirn eiskalt

Eine allerletzte Chance

Jetzt bleibt nur eine Option, um die Lizenz doch noch zu bekommen – der Gang zum ständigen neutralen Schiedsgericht. Einfach ist dieser Weg aber nicht. Eine Woche hat der Verein Zeit. Die Kosten belaufen sich auf 10.000 Euro. Geld, das man nicht in der Portokasse hat. „Und dann müssen wir ihnen beweisen können, dass wir in unserem Antrag keine Fehler gemacht haben. Nachreichen dürfen wir aber keine neuen Unterlagen mehr. Nur bestehende ,verbessern’“, sagt Genser. „Für uns ist es ein Wahnsinn. Wir haben so hart gearbeitet in den vergangenen Wochen und Monaten. Und jetzt ist wieder alles anders.“