Sicherheit in Gastro,Hotellerie, Handel & Freizeit

In der Startphase nutzen bereits 120 Betriebe das Angebot

In der Landeshauptstadt nutzen neben dem Tourismusverband schon in der Startphase 120 Betriebe dieses Angebot. Darunter sind namhafte Unternehmen wie die Hotels Seepark, Dermuth, Sandwirth und Porcia, die Gasthäuser zum Augustin und Landhaushof sowie die Wörthersee-Schifffahrt. „Das wird ein Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Destinationen sein. Wir sind stolz, dass wir in der Startphase gleich 120 Betriebe an Bord holen konnten“, so Helmuth Micheler und Adi Kulterer vom Tourismusverband Klagenfurt, der übrigens die Kosten in Höhe von rund 15.000 Euro übernommen hat. Und Wirtschaftsreferent Markus Geiger fügt hinzu: „Das Einkaufserlebnis gehört einfach zu jedem Urlaub dazu. Gut ausgebildete Mitarbeiter im Bereich Covid sind für Urlauber und natürlich auch für Einheimische ein Vorteil und geben Sicherheit beim Shopping-Erlebnis.“