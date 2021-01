Regelmäßige Heulieferung für Hirsch & Co.

Die Wildtiere in Kärnten sind – wie berichtet – in diesem Winter besonders gefordert. Deshalb ist eine Fütterung der Tiere wichtig. In den Nockbergen ist man seit Generationen mit Lenkungsfütterungen erfolgreich. In St. Oswald und Kaning helfen alle Jäger zusammen und halten sich streng an das Fütterungsprogramm.