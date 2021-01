Beschäftigungs-Modelle: Land verlängert Förderung

„Sozialökonomische Betriebe sind wirtschaftlich tätige Betriebe, welche das Ziel verfolgen, schwer vermittelbare Langzeitarbeitslose durch ein geschütztes Arbeitsverhältnis wieder dauerhaft in den Arbeitsmarkt zu integrieren“, erklärt Landesrat Leonhard Schneemann. Und genau jenen Modellen will man seitens des Landes noch mehr unter die Arme greifen. Aktuell werden zwei Projekte, die Weiberwirtschaft in Stoob und die Schatztruhe in Großpetersdorf, zu 80 Prozent gefördert. Insgesamt wurden hier Fördersummen in Höhe von rund 2,2 Millionen Euro vorgesehen.