Wiener Massentests: Bisher 148 positive Ergebnisse

Zwölf Todesfälle binnen 24 Stunden

Insgesamt haben sich in Wien seit Beginn der Pandemie 77.145 Personen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, wie der medizinische Krisenstab der Stadt am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte. In den vergangenen 24 Stunden kamen 361 Fällen dazu. 1237 Menschen starben an oder mit Covid-19-Infektion. Am Mittwoch wurden zwölf neue Todesfälle gemeldet. 72.309 erkrankte Personen sind mittlerweile wieder genesen.