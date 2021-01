Wie effektiv ist die Corona-Impfung wirklich?

Experten sind sich einig: Eine hohe Durchimpfungsrate bringt überall ein wenig Ruhe rein. In Österreich ist der Impfstart am 27. Dezember erfolgt und Prognosen zufolge können rund drei Millionen Menschen alleine durch das Vakzin von Biontech und Pfizer geschützt werden. Doch was bringt letztendlich die Corona-Impfung? Und wie wird das Leben danach wieder sein? Darüber diskutiert Moderatorin Katia Wagner im #brennpunkt-Talk.