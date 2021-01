Corona-Hilfe auf eigenes Konto statt für Hotel

Gelegenheit genutzt

Als von der BH ein Schreiben ins Hotel flatterte, das eine Vergütung für entgangene Umsätze in Aussicht stellte, packte der 45-Jährige die Gelegenheit beim Schopf. Er stellte per E-Mail den Antrag und gab sein Privatkonto als jenes an, auf welches das Geld überwiesen werden sollte. Danach, so der Angeklagte, habe er das versendete E-Mail gelöscht. Trotzdem kam ihm der Eigentümervertreter auf die Schliche.