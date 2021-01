Polizist rettet Seniorin, die hilflos am Boden lag

Fenster eingeschlagen

Die Streife Sierning1 hielt in dem angeführten Haus Nachschau. Da vermutet wurde, dass sich die Frau in dem Haus aufhalten könnte, sie aber nicht auf Telefonanrufe oder Klopfen reagierte, wurde ein Fenster von den Polizisten eingeschlagen und ein Polizist stieg in das Haus ein.