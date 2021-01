„Die Politiker sind ja alles arme Hunde“

Metzler: Die politischen Entscheidungsträger sind ja alles arme Hunde. Es gibt die medizinischen Notwendigkeiten - und es gibt 1000 Gescheite, die alles besser machen würden, aber immer erst im Nachhinein. Bis zum Erreichen einer Herdenimmunität gibt es keine Alternative. Das ist das Brutale. Da müssen wir durch.

Hämmerle: In Sachen Kommunikation gäbe es aber sehr wohl eine Alternative. Ich bin kein Kurz-Fan, gestehe ihm und der Regierung aber zu, am Anfang einen guten Job gemacht zu haben. Inzwischen sage ich: Wenn in einem Betrieb so gearbeitet werden würde, hieße es: Nein, so geht das nicht! Ich kann doch nicht am Abend Maßnahmen verkünden, die am nächsten Tag umgesetzt werden müssen. Bei manchen Dingen braucht es etwas Vorlaufzeit. Bei anderen - etwa bei Geschäftsschließungen - hätte man schneller reagieren müssen, damit nicht alle noch an den letzten Öffnungstagen zu den Wahnsinnigen rennen, die mit Sonderangeboten locken. Außerdem sollten Experten die Schritte begründen. Inzwischen hört niemand mehr, was die Politik sagt. Da wurde viel kaputt gemacht und dies zu richten, wird eine schwierige Aufgabe werden.

Metzler: Mit der Kommunikation gebe ich Dir in vielen Teilen Recht. Das ist nicht immer gut gelaufen. In der Wirtschaftskammer wurde noch auf die Verordnungen gewartet, während die Unternehmer schon bei uns angerufen und gefragt haben, was jetzt zu tun sei. Auf der anderen Seite: Diese Situation zu bewältigen, ist schon anspruchsvoll. Aber unsere Politiker könnten daraus lernen und den Kurs ein wenig ändern. Sie müssten eigentlich nur nach Deutschland schauen, wie es "Mama Merkel" macht - nämlich mit einer klaren Führung und in Ruhe. Sie hat auch ihre Probleme mit den 16 Bundesländern und deren Führungen. Aber ich habe das Gefühl, die Kommunikation ist ein bisschen entspannter als bei uns.