Massentest-Anmeldung nur noch für Stadthalle nötig

Die Stadthalle sei die kleinste der drei Testlocations und folglich weniger flexibel als die anderen beiden, erklärte ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker am Samstagnachmittag. Das zeigen auch die Auslastungszahlen des Auftakttages am Freitag: Wurden in der Stadthalle 28 Prozent der Tageskapazität genutzt, waren es in der Messe nur 16 Prozent und in der Marx-Halle überhaupt nur zehn Prozent.